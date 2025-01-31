



31 января в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности о пострадавшем от беспилотников ВСУ сотруднике на Волгоградском НПЗ. Как сообщает ИА «Высота 102», специалист находится в стабильном состоянии. Прибывшей на место каретой скорой помощи он был доставлен в ближайшую больницу.

- Мужчина в возрасте 49 лет госпитализирован в травматологическое отделение больницы №15. У пострадавшего диагностировано повреждение мягких тканей. Угрозы жизни нет, - отметили в облздраве.

Напомним, в ночь с 30 на 31 января Волгоградская область подверглась массовому налёту БПЛА. По информации Минобороны, над территорией региона были сбиты 8 беспилотных летательных аппаратов. Очевидцами случившегося стали многие жители Красноармейского района областного центра, которых в 3:00 разбудили звуки сирены, выстрелов и взрывов. Кроме того, о последних также сообщали и волгоградцы в северной части города, находящейся на значительном удалении от Волгоградского НПЗ.

Ранним утром ситуацию прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель рассказал об отсутствии серьёзных повреждений, а также оперативной локализации на территории нефтеперерабатывающего предприятия очага возгорания от обломков беспилотников. Также глава сообщил, что во время отражения налёта пострадал один из работников.