Происшествия

В центре Волгограда ночью загорелся подвал дома

Происшествия 30.01.2025 08:25
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30.01.2025 08:25


В Волгограде ночью 30 января потушили пожар в подвале дома №20 по ул. Мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в подвале загорелись бэушные вещи на площади 10 квадратных метров. 
- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в розетке, - прокомментировали в ведомстве. 
Фото V102.RU (архив)

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