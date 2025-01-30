В центре Волгограда ночью загорелся подвал дома

Происшествия 30.01.2025 08:25
0
30.01.2025 08:25
В Волгограде ночью 30 января потушили пожар в подвале дома №20 по ул. Мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в подвале загорелись бэушные вещи на площади 10 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в розетке, - прокомментировали в ведомстве.
Фото V102.RU (архив)
Трасса в Волгоградской области пожелтела из-за происшествия с грузовиком29.01.2025 16:27
Происшествия 29.01.2025 16:27
На московской трассе под Волгоградом произошло тройное ДТП29.01.2025 14:32
Происшествия 29.01.2025 14:32
«Детям сказали про задымление»: под Волгоградом эвакуировали школу из-за письма о заминировании29.01.2025 14:21
Происшествия 29.01.2025 14:21
Метателя бутылки с запрещенкой задержали в волгоградской колонии29.01.2025 14:13
Происшествия 29.01.2025 14:13
Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через Волгу29.01.2025 12:10
Происшествия 29.01.2025 12:10
Под Волгоградом поймали рецидивиста за рулем угнанной «Лада Веста»29.01.2025 11:35
Происшествия 29.01.2025 11:35
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в массовом ДТП29.01.2025 10:18
Происшествия 29.01.2025 10:18
В Волгоградской области задержали грузовик со свиньями-«нелегалами»29.01.2025 09:45
Происшествия 29.01.2025 09:45
Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли трупы двух мужчин29.01.2025 09:09
Происшествия 29.01.2025 09:09
Серьезное ДТП парализовало движение на Второй Продольной Волгограда29.01.2025 08:50
Происшествия 29.01.2025 08:50
Два друга-пенсионера погибли на зимней рыбалке под Волгоградом28.01.2025 12:53
Происшествия 28.01.2025 12:53
ГИБДД опубликовала видео с места ДТП на волгоградском мосту через Волгу28.01.2025 10:55
Происшествия 28.01.2025 10:55
В Волгограде в реанимации спасают двоих пострадавших в ДТП на мосту через Волгу28.01.2025 10:47
Происшествия 28.01.2025 10:47
Четверо рыбаков утонули в Волгоградской области28.01.2025 10:34
Происшествия 28.01.2025 10:34
Водитель «десятки» без прав устроил ДТП с пострадавшими на мосту через Волгу28.01.2025 09:22
Происшествия 28.01.2025 09:22