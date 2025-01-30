В Волгограде 2 февраля перекроют Нулевую продольную из-за забега





В Центральном районе Волгограда 2 февраля Нулевая продольная будет перекрыта для автомобилей в связи с проведением забега в честь 82-й годовщины победы в Сталинградской битве. Как сообщает V102.RU, ограничения в этот день продлятся с 07:00 до 14:00.

Как ранее сообщалось информагентством, ежегодный легкоатлетический забег, который в этом году станет 78-м по счету, пройдет в нескольких дистанциях – 1, 5, и 10 км. Событие соберет школьников, студентов вузов и ссузов и других любителей бега. Участие этом спортивном мероприятии будет бесплатным.

Свободным от транспорта станет и участок от улицы Маршала Крылова до улицы Комсомольской.

Также в этот день с 19:00 до 21:30 на время подготовки и проведения артиллерийского салюта будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской. Движение транспорта будет осуществляться в обычном режиме.