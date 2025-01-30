Общество

До лучших времён: Госдума решила вновь заморозить коммунальную пеню на уровне 9,5%

Общество 30.01.2025 11:30
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30.01.2025 11:30


В России депутаты передумали отпускать пеню за просроченные коммунальные платежи в свободное плаванье. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 января 2025 в России перестала действовать фиксированная ставка для расчёта компенсации, которую коммунальные организации могут начислить неплательщику. Теперь для расчёта этого показателя должна была использоваться процентная ставка ЦБ, однако депутаты сочли, что в текущих экономических реалиях, когда ключевая ставка задрана до 21%, новые правила станут для неплательщиков кабалой.

- 28 января Государственной Думой принят законопроект, фиксирующий прежний показатель ставки в 9,5% для расчета пеней по жилищно-коммунальным долгам вместо текущей ставки Центробанка, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.

Отметим, соответствующий порядок будет действовать как минимум в течение ближайшего года. 

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