В России депутаты передумали отпускать пеню за просроченные коммунальные платежи в свободное плаванье. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 января 2025 в России перестала действовать фиксированная ставка для расчёта компенсации, которую коммунальные организации могут начислить неплательщику. Теперь для расчёта этого показателя должна была использоваться процентная ставка ЦБ, однако депутаты сочли, что в текущих экономических реалиях, когда ключевая ставка задрана до 21%, новые правила станут для неплательщиков кабалой.

- 28 января Государственной Думой принят законопроект, фиксирующий прежний показатель ставки в 9,5% для расчета пеней по жилищно-коммунальным долгам вместо текущей ставки Центробанка, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.

Отметим, соответствующий порядок будет действовать как минимум в течение ближайшего года.