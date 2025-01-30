Спускался по простыням: в Волгограде студент ВГАФКа упал с 3 этажа общежития





Сегодня ночью, 30 января, 23-летний студент 1-го курса ВГАФК получил многочисленные переломы в результате падения с 3 этажа общежития. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел в здании по улице Чуйкова в Центральном районе Волгограда.

Известно, что первокурсник сорвался, когда спускался вниз по связанным между собой простыням. По какой причине молодой человек решился на такой трюк, неизвестно.

- В результате падения студент получил травмы и был госпитализирован в больницу № 25 с предварительным диагнозом - перелом левой руки, перелом правой стопы, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали источники в экстренных службах.

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