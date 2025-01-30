Общество

В Палласовке реконструируют СК «Колос» и возведут крытый ФОК за 272 млн рублей

Общество 30.01.2025 10:50
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30.01.2025 10:50


В Волгоградской области создадут ещё один современный спортивный комплекс. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти планируют обновить в Палласовке существующую инфраструктуру СК «Колос» и построить поблизости новый всепогодный ФОК. В настоящее время завершён этап проектирования работ. Начался поиск подрядных организаций.

Реализация проекта даст новую жизнь находящимся здесь открытым площадкам. Здесь будут заново обустроены беговые дорожки, тротуары, новое газонное покрытие футбольного поля, возведены ограждения вокруг баскетбольной, универсальной площадок, а также футбольного поля и теннисного корта. Кроме того, специалистам предстоит уложить на некоторых спортплощадках новое прорезиненное покрытие.

По периметру СК «Колос» специалистами будет также обустроено новое ограждение и смонтированы опоры уличного освещения.

Отдельно власти рассчитывают законтрактовать работы по строительству всепогодного ФОКа. Он должен разместиться по адресу: ул. Красноармейская, д. 6а, поблизости от уже существующей летней инфраструктуры.

Согласно проектно-сметной документации одноэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет возведено по модульной технологии. Наружные стены будут выполнены из готовых к установке сэндвич-панелей.

Основной тренировочный зал размером 42 на 24 метра будет рассчитан для игры в мини-футбол и волейбол. Также здесь будут обустроены спортзал, раздевалки, душевые и санузлы.

ФОК будет рассчитан на 24 посетителей в смену. Для обеспечения всесезонной работы спортивного комплекса рядом будет возведена новая котельная.

Отметим, оба проекта должны быть реализованы к 1 сентября 2026 года. Подрядчика властям предстоит отобрать в течение ближайших недель. На обновление СК «Колос» из бюджета выделено 171,7 млн рублей. Ещё 100,9 млн власти рассчитывают потратить на возведение нового ФОКа.

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