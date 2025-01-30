В Волгограде водитель BMW X5 собрал «комбо» из нарушений по пути в аптеку

Сотрудники Госавтоинспекции в Волгограде задержали и поместили на штрафстоянку черный BMW X5, водитель которого передвигался по городу с подложными госномерами и без прав. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, иномарка под управлением 32-летнего мужчины была остановлена в Центральном районе Волгограда.

- Выяснилось, что установленные на иномарке государственные регистрационные знаки являются подложными, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имеет права управления, - сообщили в Главке.





Водитель пояснил полицейским, что знал, что нарушает, но ему очень нужно было доехать до аптеки.

- И я поставил номера, чтобы доехать до аптеки и купить лекарства, - заявил он.

Мужчина также сообщил, что номера ему подарили на день рождение друзья, но кто конкретно он не помнит.

В отношении водителя составлено несколько административным материалов: за установку и управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, тонировку и другие.

Наказание водителю определит суд.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области