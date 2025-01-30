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Опровержение

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Общество 30.01.2025 14:00
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30.01.2025 14:00

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгоградской области по делу №2-3064/2024 принято решение:

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Содружество волгоградских журналистов «Остров» в течение десяти календарных дней после вступления решения суда в законную силу путем опубликования тем же шрифтом и на сайте средства массовой информации Информационное агентство «Высота 102» в сети интернет по адресу:  https://v102.ru, разместить опровержение недостоверных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Алхутовой Марии Александровны сведений, изложенных в статье «Они действовали криминальным дуэтом» от 04 февраля 2024 года о том, что Алхутова Мария Александровна действовала заодно с мужем, криминальным дуэтом».

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