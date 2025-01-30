Общество 30.01.2025 09:26
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30.01.2025 09:26
Водоснабжение в Краснооктябрьского района Волгограда восстановлено в полном объеме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», ресурс в полном объеме начал поступать потребителям сегодня, 30 января, в 8-00 ч.
Напомним, накануне на улице Штеменко начались масштабные работы по ремонту участка трубопровода, который был проложен около 50 лет назад. Специалисты ресурсоснабжающей организации работали весь день накануне и всю минувшую ночь. Они устранили сразу несколько технологических нарушений трубопровода, которые были выявлены в ходе обследования участка.
Работы осложнило наличие близко расположенных газовых подземных коммуникаций, а также монолитных плит старой тепловой камеры, которые мешали подобраться к трубе. Их пришлось разрушить гидромолотом. Это увеличило продолжительность работ.
Однако для удобства горожан вечером 29 января «Концессии водоснабжения» частично восстановили подачу ресурса по резервной схеме на пониженном давлении, не останавливая работы.
Напомним, во время работ на трубопроводе около данного участка было ограничено движение транспорта, также – подача воды в ряд домов.
Фото V102.RU
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