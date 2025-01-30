В двух парках Волгограда 2 февраля развернут полевые кухни и музыкальные привалы

Праздничные тематические мероприятия пройдут в двух парках Волгограда 2 февраля в день 82-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает V102.RU.

В ЦПКиО с утра из динамиков зазвучат песни военных лет, а вокалисты из Дома офицеров вживую исполнят любимые многим композиции. В 13 ч. на главной сцене начнется представление, организатором которого выступила Волгоградская академия МВД. В рамках историко-технической инсталляции «Сталинград – Родина Победы!» выступят девушки-регулировщицы, прозвучат стихи и песни военного времени. Любители истории смогут окунуться в прошлое на выставке редких образцов стрелкового огнестрельного оружия периода Великой Отечественной войны.





Свою программу на площадке у аттракциона «Свадебная карусель» подготовили для посетителей парка представители областного военно-патриотического казачьего лагеря «Донцы». Они покажут, как нужно водить хороводы, поднимать гири, правильно и активно проводить время.

Волгоградцы 2 февраля смогут в ЦПКиО сфотографироваться на фоне советского военного автомобиля ГАЗ-67, плащ-палатки и других атрибутов военного времени. В парке будет работать полевая кухня и другие зоны отдыха.





Волгоградский ГорСад подготовил ко 2 февраля концерт и иммерсивные экскурсии, в ходе которых участники смогут погрузиться в атмосферу военного времени, услышать воспоминания непосредственных участников тех событий. Всего запланированы три экскурсии: в 12:00, 13:00 и 14:00.

Фото: ЦПКиО, Волгоградский ГорСад