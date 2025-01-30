«Старая гвардия уходит»: в Волгограде простились с легендарным тренером Михаилом Улымовым





Больше сотни человек пришли сегодня, 30 января, проститься с заслуженном тренером РФ по легкой атлетике Михаилом Павловичем Улымовым. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», церемония прощания прошла в ритуальном комплексе «Память». Бывшие и настоящие ученики Михаила Павловича, спортивные функционеры, представители федераций, спортивных школ и обществ, все те, кто знал легендарного тренера, не скрывали боли от ухода этого человека.





Дмитрий Чирков, директор Волгоградского марафона, рассказал о своем знакомстве с Михаилом Павловичем.

- Он был очень известный спортсмен, бегал ко всему прочему и марафоны. Я тоже занимался этим видом легкой атлетики профессионально. Как-то обратился к нему, чтобы он подготовил меня к определенному результату. И два года я у него занимался. Я очень благодарен ему за все, чему он меня научил, что мне дал. В памяти он останется жизнерадостным и веселым человеком, с ним приятно было общаться. Хотя система тренировок у него была жесткая, но эффективная. Так что не все выдерживали. Но я тренировался с большим удовольствием. Это очень тяжелая потеря для волгоградского спорта, для легкой атлетики. К сожалению, уходит старая гвардия… - поделился Дмитрий.





Андрей Косолапов, бывший председатель Волгоградской городской думы, экс-замгубернатора Волгоградской области знал Михаила Павловича с детства.

- Я занимался силовым видом легкой атлетики, а наши тренеры дружили. Замечательный он был человек, муж, дедушка, друг. Всегда был улыбчивым, всегда брал трубку, помогал, отвечал. Как специалист он был неповторимым, прекрасно разбирался в спортсменах, умел вычислить самых перспективных. Это же он углядел в Ольге Бондаренко будущую олимпийскую чемпионку, вложив в нее немало сил и знаний. Конечно, его никто не заменит. Но есть надежда на Михаила, его сына, который тоже занимается с молодежью. А то, что сделал Михаил Павлович для волгоградского спорта, это бесценно. Он оставил свой неизгладимый след в его истории. К сожалению, что-то зачастили мы на похороны. Вот недавно простились с Евгением Трофимовым, теперь Михаил Павлович ушел… - рассказал собеседник информагентства.





Напомним, Михаил Улымов, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России скончался 27 января на 74-м году жизни.





Он прожил яркую жизнь, полную личных достижений и побед его подопечных. Михаил Павлович блистал в беге на средние и длинные дистанции, выступал в составе сборной СССР на международных турнирах. В 1981-м Улымов выиграл дистанцию 3000 метров с препятствиями в рамках матчевой встречи Россия — США.





В числе самых знаменитых учеников Михаила Павловича – олимпийская чемпионка-1988 Ольга Кренцер (Бондаренко), вице-чемпион Европы-1993 среди юниоров Валерий Кузьмин, Юлия Попова – мастер спорта по легкой атлетике (бег на длинные дистанции), победитель и неоднократный призер Первенства России, бронзовый призер международного турнира БРИКС. Сегодня Юлия также пришла проститься со своим тренером. А уже завтра, 31 января, она будет выступать на Кубке Сталинграда по легкой атлетике, который пройдет в Волгограде. К сожалению, с ней не будет уже рядом Михаила Павловича...















