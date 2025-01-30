Сотрудники таможни передали конфискованную в Волгоградской области мототехнику на сумму 10 миллионов рублей на нужды СВО. Об этом V102.RU сообщила сегодня, 30 января, пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

По ее словам, одному из подразделений Минобороны России передано 135 единиц электрических трёхколёсных мотоциклов, квадроциклов, электровелосипедов и запчасти к ним. Вся техника иностранного производства.





Ранее крупная партия мототехники с запчастями была обнаружена в грузовике на трассе в Волгоградской области. Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС. Груз, который ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей, был конфискован по решению суда.

Известно, что эта техника предназначалась для розничной продажи в одном из субъектов Южного федерального округа.

Фото: Астраханской таможни