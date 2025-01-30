Волгоградца осудили за оправдание террористической атаки на Белгородскую область





Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 4 годам колонии общего режима жителя Волгоградской области за публичное оправдание террористической деятельности, сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.

- 45-летний местный житель разместил в публичном доступе одного из видеохостингов комментарий, оправдывающий террористическую атаку на Белгородскую область, совершенную 01.04.2022 представителями ВСУ с использованием двух боевых вертолетов, - рассказали в УФСБ.

Волгоградца задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России.

По приговору суда, ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети Интернет на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области