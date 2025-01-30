



На Гремячинском горно-обогатительном комбинате завершился творческий экологический конкурс, в котором участники создавали из вторсырья предметы интерьера. Идея конкурса объединила креативных сотрудников предприятия, продемонстрировавших, как ветхие вещи можно превратить в яркие и оригинальные украшения.

В творческом задании приняли участие 13 умельцев, которые использовали для своих поделок самые разнообразные материалы: жестяные банки, деревянные шпажки, лампу накаливания, картонные коробки из-под обуви, кусочки пенопласта и даже пластиковые ложки.





Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия проявили не только изобретательность, но и умение работать в команде. Ведущий специалист отдела сертификации Юлия Арнаутова, и специалист отдела Анастасия Яковлева объединили усилия и создали елку из 60 пластиковых ложек и старой новогодней игрушки.

Многие участники привлекли к конкурсу свои семьи. Начальник административно-хозяйственного отдела Валентина Ананьева, начальник участка минерально-сырьевой базы и мониторинга Сергей Ананьев вместе с дочерью Полиной, активно участвующей в волонтерских акциях, создали композицию «Обратно в детство», использовав 16 донышек пластиковых бутылок и оптоволоконный светильник.

Главный специалист железнодорожного цеха Виктория Панченко также проявила креативность, смастерив оленя из остатков пенопласта после ремонта и медицинской ваты. Ее работа показала, какую красивую вторую жизнь могут обрести остатки строительных материалов.

Жюри было очень сложно сделать выбор, например, мастер смены участка обогащения Гульназ Фазылова сделала из десяти картонных коробок стильный камин, а «Волшебные домики» из втулок от бумажных полотенец подарили ощущение сказки.





Памятные призы участникам вручил исполняющий обязанности начальника отдела охраны окружающей среды Алексей Востриков:

– Для ЕвроХим-ВолгаКалия экологическая ответственность – один из ключевых приоритетов. Конкурс не только продемонстрировал творческие способности сотрудников, но и стал важным шагом в воспитании экологической культуры. Мы видим, как простые вещи могут обрести новую жизнь, а бытовые отходы – стать предметами искусства. Эти работы вдохновляют нас не только на творчество, но и на бережное отношение к природе.

Все участники конкурса получили шопперы, изготовленные из переработанного пластика, собранного на ЕвроХим-ВолгаКалии. Четверо самых креативных авторов награждены пеналами, ручками из переработанного пластика и декоративными фигурками-кашпо для цветов.





Конкурс объединил сотрудников и их семьи, став не только площадкой для творчества, но и напоминанием о важности заботы об экологии.

Фото: пресс-служба предприятия

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