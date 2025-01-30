



В Волгоградской области отберут казаков, которые представят регион в параде на Красной площади. Как сообщает ИА «Высота 102», 9 мая, в 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в составе казачьей парадной коробки по столице пройдёт расчёт Всевеликого войска Донского.





Регион в мероприятии будет представлен 10 казаками. В настоящее время власти объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит обеспечить отбор кандидатов, а также их подготовку и поездку в Москву, включая обеспечение проживания там в течение нескольких дней.





К претендентам на место в парадном строю предъявляются строгие требования. Они должны входить в признанные казачьи объединения, не иметь медицинских противопоказаний для интенсивной строевой подготовки и судимости. Также пройтись по брусчатке не смогут казаки, уличённые в экстремистской деятельности, не имеющие российского паспорта или не попадающие в возрастные пределы от 18 до 55 лет.





На организацию участия волгоградских казаков в параде на Красной площади из бюджета выделено 4 млн рублей.



