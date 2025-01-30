Работать на опережение потребовал Бочаров от волгоградских чиновников и организаций ЖКХ





30 января в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое развитию ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона сообщил об определённой стабилизации отрасли, а также рассказал о привлечении дополнительных инвестиций за счёт льготных казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, государственно-частного партнёрства.

По словам руководителя, за последние годы было решено немало острых вопросов, однако впереди и чиновников, и коммунальные службы ожидают ещё более масштабные задачи. От всех ответственных лиц Андрей Бочаров потребовал перехода от латания дыр к планово-предупредительному характеру работы.

- Лет десять назад в отрасли ЖКХ была одна большая сплошная чрезвычайная ситуация. Хотя и сейчас проблем тоже хватает. И руководителям, непосредственно отвечающим за работоспособность систем жизнеобеспечения, расслабляться, по крайней мере, в ближайшие 10 лет точно не получится, — подчеркнул губернатор. - В настоящее время, на основе достигнутой в отрасли ЖКХ определенной стабилизации, еще раз подчеркну — определенной, а не полной, — мы уже приступили к реализации следующего этапа большой системной работы по развитию и модернизации коммунальных систем, всех систем жизнеобеспечения, рассчитанной на 10 лет. Назовем это переходом от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному характеру работы с последовательным наращиванием инвестиционной составляющей.

По словам руководителя, решить масштабные проблемы региону поможет не только рост своего экономического потенциала, но и федеральные ресурсы, а также механизмы ГЧП.

Отметим, по информации пресс-службы администрации Волгоградской области, ключевая задача, обозначенная руководителем региона на совещании, — обеспечение стабильности и достойного качества оказания населению жилищно-коммунальных услуг.