В Урюпинске простятся с 47-летним участником СВО Павлом Юриковым

В городе Урюпинске Волгоградской области 31 января в последний путь проводят 47-летнего младшего сержанта Павла Юрикова, который погиб при выполнении боевого задания на СВО. Об этом V102.RU сообщили в администрации Урюпинска.

Участник специальной военной операции заключил контракт в 2024 году. Погиб 9 сентября в селе Максимильяновка Донецкой народной Республики.

- Павел родился в Ленинграде, проживал в городе Урюпинске. Учился в средней школе №4, окончил СПТУ-41. Прошёл срочную службу в армии, - рассказали в городской администрации. - Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах.

В 11:15 состоится отпевание в Покровском храме. В 12.00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Павла Юрикова в станице Тепикинская.

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