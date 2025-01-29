Бочаров обсудил ситуацию с главой попавшего под санкции абразивного завода

Сегодня, 29 января, губернатор Волгоградской области провел встречу с генеральным директором ОАО «Волжский абразивный завод» Сергеем Костровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, Андрей Бочаров обсудил с руководителем предприятия текущую обстановку.

Напомним, накануне информагентство сообщало о том, что попавшее под санкции предприятие вынуждено применить непопулярные меры и сократить до 14% работников. Тогда же стало известно, что ситуацию держат на контроле в администрации области.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет на сегодняшний момент 1700 человек. Руководством территориального центра занятости населения Волжского будет разработан план мероприятий для проработки вопроса дальнейшего трудоустройства каждого работника.

Справка. ОАО «ВАЗ» производит материалы, используемые в абразивной, огнеупорной и металлургической областях. В 2007 году предприятие стало частью компании Карборундум Юниверсал Лимитед (Индия). Основным направлением деятельности этой компании является производство абразивного инструмента, формованных и неформованных огнеупоров и промышленной керамики.