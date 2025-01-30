Дешевыми пельменями прославилась Волгоградская область в рейтинге регионов

Жителям Волгоградской области на приготовление пельменей понадобится всего 189 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал ресурс Bankiros.ru . Среди регионов ЮФО дешевле это блюдо обойдется жителям Адыгеи – 182 рубля. А вот больше всего придется потратиться на пельмени собственного приготовления в Астраханской области – 232 рубля.
Для подсчета стоимости приготовления этого блюда были использованы цены из мониторинга Росстата по России и регионам за декабрь 2024 года и советский рецепт пельменей по-сибирски.
Согласно рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище», на приготовление пельменей уходило полстакана пшеничной муки (примерно 65 граммов), 300-400 граммов мяса, одна луковица, одно яйцо и две столовых ложки подсолнечного масла (30 миллилитров).
В целом приготовление пельменей в России в 2024 году обойдется в 224 рубля, если взять готовый мясной фарш. Если купить отдельно свинину и отдельно говядину в равных пропорциях по 200 граммов, то за говядину придется заплатить 163 рубля, а за свинину 95 рублей. Приготовление пельменей из мяса будет стоить 283 рубля.
При этом это ненамного дороже покупных пельменей. С учетом количества вышеперечисленных продуктов получится около 700 граммов сырых пельменей. Такое количество полуфабрикатов в России стоит 288 рублей. Поэтому самый экономный вариант – готовить пельмени дома и из готового фарша.