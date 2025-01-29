Продавцы возглавили топ самых востребованных профессий в Волгоградской области

Какие специалисты крайне востребованы в Волгоградской области в январе этого года и их готовы срочно трудоустраивать прямо сейчас, выяснили аналитики hh.ru. Как передает ИА «Высота 102», больше всего вакансий в регионе размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – 1 300 предложений. На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1 100 вакансий), на третьем – операторы call-центра (1 000 предложений), на четвёртом – водители (более 600 предложений). Завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (более 400 вакансий). Близко к пятёрке лидеров приблизились врачи, электромонтажники и разнорабочие (по 300 предложений).
Профессию продавца эксперты считают самой массовой в стране. Аналитики объясняют это просто: функция продаж – двигатель любого бизнеса. В свою очередь, те же водители крайне нужны работодателям на фоне роста логистики как следствия развития онлайн-торговли и услуг такси.
При этом эксперты прогнозируют, что востребованность в представителях этих профессий сохранится и в 2025 году. Но даже, если произойдет массовый приток рабочей силы в эти отрасли, он лишь ослабит остроту дефицита.
Фото V102.RU (архив)