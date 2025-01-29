Волгоградцам ответили на жалобы о плохом приеме ТВ-сигнала





Волгоградцы продолжают жаловаться на проблемы с ТВ-сигналом после переноса телебашни, передает V102.RU. Напомним, новая башня начала свою работу еще 10 сентября прошлого года. Теперь с нее жителям города транслируется 20 цифровых каналов, а также 21 FM-радиостанции. Однако же, информагентству по сей день продолжают поступать от горожан жалобы на перебои ТВ-сигнала. С просьбой прокомментировать ситуацию редакция обратилась в РТРС.

В компании заверили, что эфирная трансляция всех каналов ведется для телезрителей города-героя в штатном режиме, круглосуточно и без перерывов. Непрерывную трансляцию обеспечивают три объекта, расположенныена улице Краснополянской в Дзержинском районе, в поселке Нагорном в Красноармейском районе, а также в поселке Кировец в Среднеахтубинском районе.

- Отсутствие приёма телеканалов в конкретном домохозяйстве возможно из-за сбоя в работе или неисправности пользовательского приемного оборудования: телевизора, телевизионной приставки, антенны, соединительных кабелей, - пояснили возможную причину потери сигнала в РТРС.

В случае обнаружения проблемы жителям Волгограда и области советуют обратиться на горячую линию цифрового телевидения по телефону: 8-800-220-20-02. Если же вы проживаете в многоквартирном доме, то по вопросам функционирования общедомовых инженерных сетей необходимо обращаться в управляющую компанию. Владельцам частных домов решать вопрос приема телесигнала необходимо самостоятельно или с помощью специализированной организаций.

Также волгоградцы могут попробовать самостоятельно решить проблему, запустив на телевизоре или приставке автоматический или ручной поиск каналов.

- Для ручного поиска нужно ввести следующие параметры: 37 ТВК (602 МГц) для первого мультиплекса и 39 ТВК (618 МГц) для второго мультиплекса. Необходимо убедиться, что уровень принимаемого сигнала не ниже 80%, а качество не ниже 100%. Если эти показатели ниже, значит, антенна установлена и настроена неверно либо не подходит для приёма цифрового эфирного телевидения, - пояснили в компании.

Фото: администрация Волгоградской области