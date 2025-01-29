Общество

Волгоградцам ответили на жалобы о плохом приеме ТВ-сигнала

Общество 29.01.2025 15:10
0
29.01.2025 15:10


Волгоградцы продолжают жаловаться на проблемы с ТВ-сигналом после переноса телебашни, передает V102.RU. Напомним, новая башня начала свою работу еще 10 сентября прошлого года. Теперь с нее жителям города транслируется 20 цифровых каналов, а также 21 FM-радиостанции. Однако же, информагентству по сей день продолжают поступать от горожан жалобы на перебои ТВ-сигнала. С просьбой прокомментировать ситуацию редакция обратилась в РТРС.

В компании заверили, что эфирная трансляция всех каналов ведется для телезрителей города-героя в штатном режиме, круглосуточно и без перерывов. Непрерывную трансляцию обеспечивают три объекта, расположенныена улице Краснополянской в Дзержинском районе, в поселке Нагорном в Красноармейском районе, а также в поселке Кировец в Среднеахтубинском районе. 

- Отсутствие приёма телеканалов в конкретном домохозяйстве возможно из-за сбоя в работе или неисправности пользовательского приемного оборудования: телевизора, телевизионной приставки, антенны, соединительных кабелей, - пояснили возможную причину потери сигнала в РТРС. 

В случае обнаружения проблемы жителям Волгограда и области советуют обратиться на горячую линию цифрового телевидения по телефону: 8-800-220-20-02. Если же вы проживаете в многоквартирном доме, то по вопросам функционирования общедомовых инженерных сетей необходимо обращаться в управляющую компанию. Владельцам частных домов решать вопрос приема телесигнала необходимо самостоятельно или с помощью специализированной организаций. 

Также волгоградцы могут попробовать самостоятельно решить проблему, запустив на телевизоре или приставке автоматический или ручной поиск каналов. 

- Для ручного поиска нужно ввести следующие параметры: 37 ТВК (602 МГц) для первого мультиплекса и 39 ТВК (618 МГц) для второго мультиплекса. Необходимо убедиться, что уровень принимаемого сигнала не ниже 80%, а качество не ниже 100%. Если эти показатели ниже, значит, антенна установлена и настроена неверно либо не подходит для приёма цифрового эфирного телевидения, - пояснили в компании. 

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.01.2025 16:41
Общество 29.01.2025 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 16:10
Общество 29.01.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 13:41
Общество 29.01.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 13:35
Общество 29.01.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 12:38
Общество 29.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 12:12
Общество 29.01.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 12:00
Общество 29.01.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 11:26
Общество 29.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 11:23
Общество 29.01.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 10:01
Общество 29.01.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 09:30
Общество 29.01.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 07:48
Общество 29.01.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2025 06:34
Общество 29.01.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2025 21:32
Общество 28.01.2025 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2025 21:09
Общество 28.01.2025 21:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Убийца из Волгограда Арсен Мелконян рвется из колонии на свободуСмотреть фотографии
16:27
Трасса в Волгоградской области пожелтела из-за происшествия с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Продавцы возглавили топ самых востребованных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине с предстоящей годовщиной Сталинградской Победы поздравили ветерановСмотреть фотографии
15:30
ФАС: четыре дорожные компании выплатили 263 млн за картельный сговорСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцам ответили на жалобы о плохом приеме ТВ-сигналаСмотреть фотографии
14:42
Глава СК Бастрыкин выслушал отчаявшихся волгоградцев из аварийных домовСмотреть фотографии
14:32
На московской трассе под Волгоградом произошло тройное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
«Детям сказали про задымление»: под Волгоградом эвакуировали школу из-за письма о заминированииСмотреть фотографии
14:13
Метателя бутылки с запрещенкой задержали в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:41
Бочаров обсудил ситуацию с главой попавшего под санкции абразивного заводаСмотреть фотографии
13:35
Водовод на улице Штеменко в Волгограде готовят к заменеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоград возвращается легендарный турнир «Кубок Сталинграда»Смотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом подрядчика приговорили к 4 годам колонии за негодные дома для сиротСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде осудят обокравших пенсионерку лжецелителейСмотреть фотографии
12:38
Погибшего на Украине Ильяса Асадова похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчестваСмотреть фотографии
12:12
Мошенники взломали аккаунт Ozon в VK и запустили фишинговую рассылкуСмотреть фотографии
12:10
Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
12:00
Врио главы УКС назначен в Волгограде после критики губернатораСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом поймали рецидивиста за рулем угнанной «Лада Веста»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР рядовым из КазахстанаСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцам рассказали, как защитить пароли от взлома мошенниковСмотреть фотографии
11:11
Бочаров после выговора уволил главу УКС Андрея КозьменкоСмотреть фотографии
11:05
В Волжском осудят водителя, сбившего насмерть многодетную мамуСмотреть фотографии
10:55
На площадке второго сорванного строительства побывал Бочаров за утроСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военнымСмотреть фотографии
10:18
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в массовом ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде потребители электроэнергии ответы на вопросы получают дистанционноСмотреть фотографии
10:01
Погибших в Волгограде на пожаре троих приемных детей похоронят в Клетском районеСмотреть фотографии
 