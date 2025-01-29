В Камышине с предстоящей годовщиной Сталинградской Победы поздравили ветеранов





В Камышине Волгоградской области сегодня, 29 января, с приближением памятной даты – 82-летием победы в Сталинградской битве – поздравили ветеранов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на газету «Диалог», гостей принимали ветераны Великой Отечественной войны Павел Алексеевич Андреев и Владимир Николаевич Савельев, участница Сталинградской битвы Раиса Дмитриевна Дундукова.

Глава Камышина Станислав Зинченко навестил с подарками артиллериста Павла Алексеевича Андреева (на фото). 101-летний фронтовик встретил гостей в костюме с орденами и медалями. С одной пушкой в составе 1104-го пушечного артиллерийского полка он прошагал от Сталинграда до Кёнигсберга. В мирное время увлекался написанием стихов, которые вошли в сборник. Большинство сочинений, конечно же, о войне.





Участница Сталинградской битвы Раиса Дмитриевна Дундукова предстоящим летом также готовится к Дню рождения – своему 100-летию. С предстоящей годовщиной победы ее поздравил председатель городской думы Владимир Пономарев. Свои поздравления Раисе Дмитриевне передал также и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Раиса Дундукова родилась в июле 1924-го в заволжском Николаевске. К началу войны была совсем юной. В 1933-м семья переехала в Сталинград, Раиса Дмитриевна училась, затем работала клепальщицей на заводе «Красный Октябрь». На 17-м году жизни в ходе Сталинградских боёв в составе организованных «бригад» собирала раненых по окрестным оврагам и перевозила бойцов к волжской переправе, чтобы отправить на излечение в госпитали, – рассказывают журналисты «Диалога».





А Владимиру Николаевичу Савельеву было всего 11 лет, когда началась война. Однако на его долю выпало подавление мятежа в Венгрии. В связи с этим, как и жители Сталинграда, он имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. После войны Владимир Николаевич 42 года работал шофёром. Также трудился инструктором в автошколе, обучал курсантов управлять грузовым транспортом.

Теплые поздравления от всех жителей Волгоградской области Владимиру Николаевичу передал сегодня замглавы Камышина Юрий Бачурин

Фото: газета «Диалог», Камышин