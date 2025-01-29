Общество

Легендарного волгоградского тренера Михаила Улымова похоронят 30 января

Общество 29.01.2025 18:17
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29.01.2025 18:17


В Волгограде прощание со знаменитым тренером Михаилом Павловичем Улымовым состоится 30 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике», к 13-30 ч. в мемориальный комплекс «Память» на ул. Землячки, 74 придут все, кто знал, любил и уважал воспитавшего целую плеяду чемпионов волгоградца.

Напомним, Михаил Улымов, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России скончался 27 января на 74-м году жизни. 

У него была яркая, насыщенная жизнь, полная личных достижений и побед его учеников. Михаил Павлович  блистал в беге на средние и длинные дистанции, выступал в составе сборной СССР  на международных турнирах. В 1981-м Улымов выиграл дистанцию 3000 метров с препятствиями в рамках матчевой встречи Россия — США.

В числе самых знаменитых учеников Михаила Павловича – олимпийская чемпионка-1988 Ольга Кренцер (Бондаренко), вице-чемпион Европы-1993 среди юниоров Валерий Кузьмин, Юлия Попова – мастер спорта по легкой атлетике (бег на длинные дистанции), победитель и неоднократный призер Первенства России, бронзовый призер международного турнира БРИКС.      

Фото: V102.RU

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