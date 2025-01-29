В дома на севере Волгограда частично вернули воду

В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжаются работы по замене изношенного водовода. По информации «Концессий водоснабжения», для обеспечения жителей ресурсом специалисты произвели переключения по резервным схемам.
– Ресурс вернулся в часть домов жителей Краснооктябрьского района, которые попали в зону ограничения ресурса из-за восстановительных работ на трубопроводе. Сами работы продолжаются и будут вестись до их полного завершения, – сообщили в компании.
О проведении работ, напомним, в организации сообщили накануне.