На московской трассе под Волгоградом произошло тройное ДТП

В Иловлинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo, JAC и Changan. Как сообщает V102.RU, массовое столкновение случилось 29 января на 871-м километре трассы Р-22 «Каспий».
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа.
В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля JAC. Женщина была госпитализирована в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области