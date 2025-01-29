Двоим участникам СВО в Волгограде передали машины с ручным управлением

В Волгограде еще двое участников СВО получили в свое распоряжение новые автомобили. По информации пресс-службы администрации региона, 29 января адаптированные Lada Granta передал получившим тяжелые ранения бойцам фонд «Защитники Отечества».
– Седаны переданы в собственность бесплатно в качестве средства технической реабилитации. Машины оснащены ручным управлением и коробкой-автомат, – уточнили в обладмине.
К этому дню волгоградским участникам СВО в общей сложности передано уже 70 автомобилей. Программа реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова.