Общество

Двоим участникам СВО в Волгограде передали машины с ручным управлением

Общество 29.01.2025 17:02
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29.01.2025 17:02


В Волгограде еще двое участников СВО получили в свое распоряжение новые автомобили. По информации пресс-службы администрации региона, 29 января адаптированные Lada Granta передал получившим тяжелые ранения бойцам фонд  «Защитники Отечества».

– Седаны переданы в собственность бесплатно в качестве средства технической реабилитации. Машины оснащены ручным управлением и коробкой-автомат, – уточнили в обладмине. 

К этому дню волгоградским участникам СВО в общей сложности передано уже 70 автомобилей. Программа реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова. 

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