Волгоградцы отказываются переезжать в новое жилье в другие районы

Общество 30.01.2025 06:27
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30.01.2025 06:27
В Волгограде назвали главные проблемы, возникающие при переселении граждан из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП Волгограда, эти вопросы с участием представителей городской думы, мэрии и общественной палаты были рассмотрены на заседании расширенной коллегии контрольно-счетной палаты. Предметом обсуждения стало использование бюджетных средств муниципальной программы «Жилище».Участникам совещания озвучили результаты проведенной КСП проверки, в частности, касающихся выявленных нарушений и недостатков, а также итогов осмотра новых жилых помещений. Руководитель департамента по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда Алексей Толстопятов отчитался о принятых по итогам проверки мерах.
В ходе обсуждения вопроса члены коллегии подробно остановились на актуальных вопросах данной сферы. Это - длительные сроки сноса расселенных пустующих аварийных домов и отсутствие охраны таких объектов, отказы собственников расселяемых домов от переезда в другие районы города и др.
В КСП призвали все органы власти работать над решением озвученных проблем.
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