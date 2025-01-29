Волонтеры птичьего приюта в Волгограде вычислили живодерку

Общество 29.01.2025 21:56
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29.01.2025 21:56
Волонтерам приюта «Птичий остров» удалось после жалоб заблокировать на популярном сайте объявлений девушку, которая продавала удодов за 15 тысяч рублей, а также других птиц. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель приюта Алина Ерина, выяснилось, что она являлась подписчицей группы «Птичьего острова» и даже советовалась с волонтерами по содержанию удода, которого якобы она спасла. Однако волонтеры утверждают, что на самом деле птицу она не спасла, а изъяла из гнезда, убив его мать.
При этом они настаивают , что у них есть доказательства своих подозрений и ссылаются на социальные сети, где данная девушка под разными никами рассказывает, как она убивает птиц. Волгоградцы подозревают, что у девушки проблемы с психическим здоровьем, и поэтому считают, что она и дальше продолжит заниматься истреблением живых существ.
В связи с этим волгоградцы собираются обратиться с заявлениями в правоохранительные органы, а также к известному защитнику животных депутату Госдумы Владимиру Бурматову. К слову, волонтеры приюта озабочены тем, что за объявлениями о продаже пойманных в дикой природе птиц скрываются и другие браконьеры.
Фото «Птичий остров» VK.com (архив)
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