Общество

Водовод на улице Штеменко в Волгограде готовят к замене

Общество 29.01.2025 13:35
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29.01.2025 13:35


Специалисты «Концессий водоснабжения» завершают подготовительный этап работ на водоводе в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», к этому часу практически завершена разработка грунта на участке, параллельно идет откачка воды из траншеи. Работы осложняются наличием подземных газовых коммуникаций, поэтому работы ведутся с участием сотрудников профильной организации. 

В ходе следующего этапа специалисты обследуют трубу и  выработают тактику последующих работ. Сейчас на объекте, который, кстати, был проложен около 50 лет назад,  работают бригада слесаре, электрогазосварщик, мастер участка, но при необходимости будут привлечены дополнительные силы. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», накануне в «Концессиях водоснабжения» предупредили о проведении 29 января восстановительных работ на трубопроводе на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе.   В связи с этим  ограничено автомобильное движение по улице Таращанцев - от улицы генерала Штеменко  до улицы Богунской. 

На время работ также  приостановлена  подача воды в ряд домов по улицам генерала Штеменко, маршала Еременко, Богунской, Таращанцев, Петра Гончарова, Хользунова и на проспекте Металлургов. 

Фото «Концессии водоснабжения» t.me

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