А мама предупреждала: мошенники заманивают россиян конфетами из Дубая





Мошенники стали использовать логотипы известных брендов шоколада для онлайн-атак на россиян. Об этом сообщили 29 января в МВД России.

– Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок, – говорится в сообщении ведомства.

Так, россиян завлекают рекламой брендов Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Откликаясь на заманчивые предложения в Сети, россияне тут же подхватывают вредоносные вирусы.

В МВД напомнили, что компания Fix Dessert Chocolatier неоднократно заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в соцсетях.

– Будьте осторожны, перед оплатой поставки обязательно изучайте отзывы на независимых платформах, избегайте взаимодействия с организациями, не зарегистрированными на территории России, – предупреждают в полиции.