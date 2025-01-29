Метателя бутылки с запрещенкой задержали в волгоградской колонии

33-летний житель Волгограда пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН по Волгоградской области, происшествие случилось около ИК-9, расположенной в поселке Водстрой Тракторозаводского района.
У задержанного волгоградца сотрудники учреждения изъяли обмотанную скотчем пластиковую бутылку, в которой находились два сотовых телефона.
В отношении правонарушителя составлен административный материал. По данному факту проводится проверка. За повторную попытку мужчине будет грозить уже уголовная ответственность.
Фото УФСИН Волгоградской области