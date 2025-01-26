В Волжском 13-летний школьник выпал из окна пятиэтажки на ул. Карбышева





26 января в Волжском подросток выпал из окна на четвертом этаже здания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ЧП случилось в доме по адресу: ул. Карбышева, д. 24. Свидетелями произошедшего стали жильцы МКД, которые вызвали скорую помощь.

- Мальчик 2011 года рождения был оперативно осмотрен врачами и доставлен в Волжскую детскую больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, все обстоятельства произошедшего в ближайшее время предстоит установить правоохранительным органам.