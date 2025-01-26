Под Волгоградом полицейские задержали пенсионера с липовыми правами





В Михайловском районе Волгоградской области правоохранители задержали пенсионера за рулём ВАЗ 2104 с липовыми правами. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина попал в поле зрения Госавтоинспекции по дороге из Волгограда в Елань во время планового досмотра.







- Инспекторы ДПС областной Госавтоинспекции для плановой проверки остановили автомобиль марки «ВАЗ» под управлением 66-летнего водителя. В ходе проверки документов автомобилист предъявил водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности и имело признаки подделки, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградкой области.

Во время опроса пенсионер заявил, что получил «корочки» и сдавал на вождение в Москве. При этом в базе данных ГАИ информация о наличии прав у данного автовладельца отсутствовала.

Отметим, в настоящее время водительские права были у пожилого мужчины изъяты. С документами сейчас работают специалисты. По закону приобретателю поддельных прав может грозить до 1 года тюрьмы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградкой области