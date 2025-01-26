



В Кировском районе Волгограда местные жители вновь обнаружили мёртвого лебедёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», зоозащитники вновь обратились к горожанам за помощью в поиске живодёров, которые могут быть причастны к гибели оставшихся зимовать на Волге птиц.

Информацию о мёртвом животном сообщил 24 января в приют «Птичий остров» волгоградец по имени Виктор. Мужчина нашёл бездыханное тело птицы на берегу в районе набережной им. Высоцкого.

Активисты призывают жителей города не оставаться равнодушными и в случае наличия какой-либо информации обратиться или же в приют, или же напрямую в правоохранительные органы.

Напомним, 11 января 2025 года в зоозащитный центр уже доставляли тяжело раненного лебедёнка. Волонтёры пытались его спасти, однако животное от большой потери крови всё же скончалось. По информации сотрудников «Птичьего острова», в теле погибшего на их руках лебедёнка была обнаружена картечь. Информацию о произошедшем активисты передали в полицию.

Фото: Птичий остров / t.me