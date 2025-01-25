



Сотрудники полиции Дзержинского района Волгограда задержали 52-летнего местного жителя, который подозревается в хищении денежных средств с банковского счета. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина через «даркнет» купил паспорт жителя Москвы и оформил кредитку.





На деньги волгоградец совершил ряд покупок и погасил собственную задолженность. Всего мужчине удалось списать 169 тысяч рублей. Узнав о задолженности, москвич обратился с заявлением в полицию. После чего фигурант была установлен и задержан.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с банковского счета». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в пресс-службе регионального главка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области