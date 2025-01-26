«Это резервная дорога?»: волгоградцам объяснили назначение бетонных плит на линии СТ у ЦПКиО

Волгоградцы гадают, для чего рабочие в Центральном районе закрывают межрельсовое пространство на линии скоростного трамвая бетонными плитами, которых здесь раньше не было. Своими размышлениями горожане поделились с редакцией ИА «Высота 102».

- Выложили плитами большой отрезок от переезда у остановки «ЦПКиО» и до переезда на улице Зайцева у стадиона. Это резервная дорога будет или, возможно, это сделано для красоты и такие плиты положат везде? - задаются вопросом волгоградцы.





В настоящее время бетонными плитами выложен участок протяженностью порядка 550 метров от перекрестка улицы Глазкова с проспектом Ленина и до перекреста улицы Зайцева с проспектом Ленина. Как пояснили специалисты, это сделано для защиты жителей близлежащих многоквартирных домов, которые находятся в непосредственной близости от трамвайных путей.

- Эти бетонные плиты необходимы для снижения уровня шума и вибрации, - сообщили V102.RU в компании «ЭлектроТранспортПлюс», которая проводит реконструкцию трамвайной инфраструктуры в Волгограде. - Они установлены там, где рядом с путями находятся дома.





Напомним, что движение на реконструируемом участке линии скоростного трамвая от 39-ой Гвардейской до улицы Землянского запустили 31 октября 2023 года. Тогда сообщалось, что оставшиеся работы подрядчик будет выполнять в ночные часы и технологические окна.