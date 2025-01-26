



26 января жители Красноармейском районе Волгограда напугались звуков взрывов и стрельбы, которые разносились по округе после полудня. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане записали происходящее на видео.







- Громкие звуки раздаются в районе больницы «Каустика». Что это может быть - задавались вопросом волгоградцы.

Кто-то из жителей областного центра предположил, что доносящиеся хлопки походят на звуки петард и фейерверков, а кто-то припоминал регулярную работу по ночам сирен на Волгоградском НПЗ и участившиеся налёты на южные регионы России беспилотников ВСУ.

Примечательно, что согласно информации, опубликованной музеем-заповедником «Старая Сарепта», в это же самое время на территории учреждения проходила историческая реконструкция пленения фельдмаршала Паулюса. Мероприятие было приурочено к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. В нём были задействованы как статисты с историческим оружием, так и восстановленная бронетехника.

Отметим, реконструкция боёв организуется в Старой Сарепте уже не первый год, однако каждый раз становится тревожным «сюрпризом» для местных жителей.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео Ночной Волгоград / t.me