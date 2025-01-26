Общество

Здесь даже легче дышится: смотрим, как выглядят волжские «тропики»

Общество 26.01.2025 15:53
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26.01.2025 15:53

 

После нескольких месяцев осенней, а теперь и зимней серости желание сменить картинку и глотнуть свежего воздуха становится все более манящим. Тем более, что за пейзажем, который в буквальном смысле обладает терапевтическим эффектом, необязательно куда-то лететь. Пышущие зеленью тропики живут в закрытой теплице ботанического сада Волжского. 

Чем именно они могут удивить горожан, расскажем в материале ИА «Высота 102».



Серый коридор, самая рядовая дверь, а за ней – настоящее лето. Со стороны кажется, что разросшиеся деревья сплетены друг с другом невидимой нитью. На узких тропинках между раскидистыми фикусами, знаменитым миртом, по легенде принесенным Адамом из райского сада, и мягким хвойником араукарией, который называют свидетелем эпохи динозавров, теряется счет времени. Впрочем, в этом и есть вся соль.


- В холодное время людям действительно не хватает зелени. Тем более, что нынешняя зима словно бережет для нас краски, - улыбаются сотрудники ботанического сада. – Волжане и волгоградцы приходят в нашу теплицу, садятся на качели и расслабляются. Вообще-то обойти всю территорию можно хоть за 10, хоть за 15 минут. Но многие не выходят отсюда по часу, а то и по два. Такая своеобразная терапия, отдых для глаз. И для души.


В начале прогулки кажется, что все витающие в воздухе ароматы складываются в единый пазл. Но стоит сделать шаг в сторону, как общая симфония распадается на отдельные ноты. Здесь – свежий и бодрящий запах лимона, дальше – освежающий аромат эвкалипта. А в самом конце теплицы – цветущий жасмин с его тонким и сладковатым звучанием.


- Сейчас нашим растениям становится достаточно тесно, и многие из них, несмотря на регулярное омоложение, уже подпирают потолок. Некоторые же пытаются потеснить своих соседей, и мы нередко что-то выкапываем, меняем местами, - говорят сотрудники ботанического сада. – Поэтому сейчас мы реконструируем большую теплицу площадью 1600 квадратных метров. Представьте, какие там будут просторы!



В «волжских тропиках» своей изюминкой обладают даже, казалось бы, давно знакомые растения. Вот, скажем, монстера с ее огромными резными листьями. Знали ли вы, что ближе к весне на ней дозреют желтоватые плоды со вкусом банана и ананаса? На небольшом деревце мушмулы, растущем буквально на каждом шагу в Сочи или в Крыму, появятся плоды, внешне похожие на грушу. А вот зеленые шарики на огромных фикусах окажутся «обманкой» - то есть ложным цветком.


- Уже сейчас мы начинаем готовиться к нашей знаменитой выставке первоцветов, которая из года в год становится настоящим предвестником весны. Ориентировочно она откроется 8 февраля. На ней мы покажем горожанам тюльпаны разных видов, гиацинты и нарциссы, крокусы, цикламены и примулу.






Текст: Виктория Чумакова

Фото: Геннадий Гуляев

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