Володин анонсировал новый порядок сдачи ГИА для девятиклассников





Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, затрагивающий проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты планируют отменить экзамен по двум дополнительным предметам, ограничившись лишь проверкой знаний по русскому языку и математике. Изменения должны затронуть лишь тех учеников, которые планируют поступать в колледжи и техникумы.

Новый порядок планируют вводить постепенно. На первом этапе лишь в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия – Алания.

- Действующая система выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным. Зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но есть те, кто добросовестно изучает всю школьную программу. Это необходимо не только поддерживать, но и поощрять, - подчеркнул председатель нижней палаты.

Отметим, распространить новый порядок на всю страну планируется лишь в том случае, если он подтвердит свою эффективность.