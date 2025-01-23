Происшествия

Волгоградка не справилась с управлением и врезалась в столб на пр. Ленина

Происшествия 23.01.2025 10:28
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23.01.2025 10:28


23 января в Центральном районе Волгограда иномарка выехала на встречную полосу и протаранила железобетонный столб на пр. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло ночью, а серьёзных последствий удалось избежать лишь благодаря пустой дороге. Момент столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



- Около 00:50 напротив дома № 54 по пр. Ленина в Центральном районе Волгограда произошло ДТП. Женщина-водитель, управляя автомашиной Chery Tiggo, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с опорой ЛЭП, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии водителю и двоим пассажирам автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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