В Волгограде прокуратура заступилась за обделенного жильем участника СВО





В Волгограде по иску прокуратуры суд признал за участником специальной военной операции право на обеспечение жильем. Как рассказали ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в надзорный орган обратился 27-летний житель Советского района, который в настоящее время является участником СВО.

Мужчина в малолетнем возрасте стал сиротой, однако его своевременно не включили в список граждан, имеющих право на бесплатное жилье. Но, когда он обратился в региональный комитет социальной защиты с заявлением о включении в данный список, он получил отказ.

Прокуратура в целях защиты прав волгоградца обратилась с иском в суд с требованием обязатьчиновников признать за мужчиной право на получение бесплатного жилья. Решением Центрального суда участник СВО включен в такой список.