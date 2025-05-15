



Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 43-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина ранее была осуждена за кражу золотых зубов и украшений у пенсионерки.

- Татьяна С., пребывая дома у подруги своей матери, обнаружила в спальной комнате пенсионерки в шкафу коробку, в которой находились золотые изделия, принадлежащие последней. После чего осужденная, убедившись, что за её преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитила указанную коробку, в которой находились золотые серьги, крест, кольца (в том числе обручальные), а также зубные коронки, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов региона.

Своими действиями преступница нанесла пенсионерке ущерб в размере 99 тыс. рублей.

Однако на этом волгоградка не остановилась. Впоследствии, завладев ещё и мобильным телефоном своего соседа, она через приложение попыталась перевести себе 160 тыс. рублей. Однако кража не состоялась благодаря службе безопасности банка, заблокировавшей подозрительную операцию.

Вскоре к предприимчивой женщине нагрянула полиция. Во время суда она полностью признала вину. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца. Отбывать его ей было предписано в колонии общего режима.

Однако такой приговор не устроил ни обвинение, ни защиту. Стороны обратились с жалобой в Волгоградский областной суд. Последний поддержал вердикт Красноармейского районного суда. Приговор был оставлен в силе.