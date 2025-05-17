Байкер из Урюпинска моментально погиб в ДТП с «Ладой»

В Урюпинском районе Волгоградской области полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого накануне вечером погиб мотоциклист.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло 16 мая в 20.25 на улице Пушкина в хуторе Петровский.
– В результате столкновения мотоцикла и автомашины «Лада Гранта» водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится доследственная проверка, – сообщил Виталий Иванченко, начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Урюпинский».
Уточняется, что погибший – житель Урюпинска. По предварительной версии, он выехал на главную дорогу, не уступив преимущество двигавшемуся по ней автомобилю. В результате произошло столкновение транспортных средств.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области