Происшествия

Байкер из Урюпинска моментально погиб в ДТП с «Ладой»

Происшествия 17.05.2025 06:27
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17.05.2025 06:27

В Урюпинском районе Волгоградской области полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого накануне вечером погиб мотоциклист.



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло 16 мая в 20.25 на улице Пушкина в хуторе Петровский. 

– В результате столкновения мотоцикла и автомашины «Лада Гранта» водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится доследственная проверка, – сообщил Виталий Иванченко, начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Урюпинский».

Уточняется, что погибший – житель Урюпинска. По предварительной версии, он выехал на главную дорогу, не уступив преимущество двигавшемуся по ней автомобилю. В результате произошло столкновение транспортных средств. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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