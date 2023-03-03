На базе больницы №7 в Волгограде построят реабилитационный центр





В Волгограде на базе больницы скорой помощи №7 в Советском районе к концу 2024 года построят современный реабилитационный центр. Как сообщили ИА «Высота 102» 3 марта в администрации региона, уже подписан соответствующий контракт.





– Двухэтажный реабилитационный центр возведут на территории больницы. В здании разместят залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажёрный зал, душевые, гардеробные и санузлы, – сообщили в облстрое. – Также здесь появится 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.





Проект реализуется в рамках поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по развитию региональной реабилитационной службы.





– Наша задача — создать на территории Волгоградской области современную трёхуровневую систему реабилитации, которой никогда здесь не было. В том числе передовой реабилитационный центр с водолечебницей возвести на базе седьмой больницы, – заявлял ранее глава региона.