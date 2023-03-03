На базе больницы №7 в Волгограде построят реабилитационный центр

Общество 03.03.2023 10:29
0
03.03.2023 10:29
В Волгограде на базе больницы скорой помощи №7 в Советском районе к концу 2024 года построят современный реабилитационный центр. Как сообщили ИА «Высота 102» 3 марта в администрации региона, уже подписан соответствующий контракт.
– Двухэтажный реабилитационный центр возведут на территории больницы. В здании разместят залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажёрный зал, душевые, гардеробные и санузлы, – сообщили в облстрое. – Также здесь появится 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.
Проект реализуется в рамках поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по развитию региональной реабилитационной службы.
– Наша задача — создать на территории Волгоградской области современную трёхуровневую систему реабилитации, которой никогда здесь не было. В том числе передовой реабилитационный центр с водолечебницей возвести на базе седьмой больницы, – заявлял ранее глава региона.
Два вертолета вылетели из Волгограда за пострадавшими в результате взрыва газа в Елани03.03.2023 11:05
Общество 03.03.2023 11:05
«Мы вместе с ним заходили»: на Украине погиб подполковник из Волгоградской области Алексей Серенко03.03.2023 10:35
Общество 03.03.2023 10:35
В Волгограде 3 марта на Культбазу отправился первый теплоход03.03.2023 08:17
Общество 03.03.2023 08:17
Военные разрешили прооперировать мобилизованного волгоградца после огласки в СМИ03.03.2023 06:27
Общество 03.03.2023 06:27
В Волгоградском отделении Детского фонда отчитались о помощи подопечным02.03.2023 21:20
Общество 02.03.2023 21:20
Интервью с Юрием Седовым: задайте вопрос заместителю губернатора02.03.2023 20:46
Общество 02.03.2023 20:46
«Две недели накрывала артиллерия»: в Волгограде близким погибших на Украине бойцов передали госнаграды02.03.2023 20:31
Общество 02.03.2023 20:31
Уехавшей из Волгограда Елене Исинбаевой подняли пособие до 32 тысяч рублей02.03.2023 20:15
Общество 02.03.2023 20:15
Цены на картофель и огурцы упали в Волгоградской области02.03.2023 19:02
Общество 02.03.2023 19:02
«Это все туфта. А мы здравые»: в ТРК «Европа Сити Молл» задержали неформалов02.03.2023 17:16
Общество 02.03.2023 17:16
В облздраве оценили преимущества централизации закупок для волгоградских больниц02.03.2023 15:48
Общество 02.03.2023 15:48
Волгоградцы с 1 марта могут сэкономить на оплате вывоза мусора02.03.2023 15:44
Общество 02.03.2023 15:44
Суд сократил срок жизни трех аварийных бараков в Палласовке02.03.2023 14:59
Общество 02.03.2023 14:59
На дорогах Волгограда установили 56 новых видеоловушек: список адресов02.03.2023 14:08
Общество 02.03.2023 14:08
В Волгограде передали ордена Мужества родным 11 погибших на СВО02.03.2023 13:41
Общество 02.03.2023 13:41