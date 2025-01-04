Общество

Пошли 8 сутки: не все жители Котово дождались воду после аварии

Общество 04.01.2025 09:01
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04.01.2025 09:01


Сегодня, 4 января, жители города Котово Волгоградской области все еще заявляют об отсутствии воды в своих домах и квартирах. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах котовчане активно выкладывают видео пустых кранов и пишут адреса, где водоснабжения нет уже восьмые сутки.

- Улица Северная – давление в трубах 0!!!!!!! Восемь суток такое давление!!!! А вы все сказки рассказываете!!!! – пишут котовчане в ответ на сообщение районного ЖКХ о повышении давления в системе.

- 60 лет ВЛКСМ, д.4, этаж 4 нет воды! – сообщают местные жители.

- Победы, 33, 4 этаж – воды нет, - констатируют люди.

- А почему на Мира, 197А воды нет???? Шла часа 1,5 тонкой струйкой и закончилась совсем!!!!! Начались восьмые сутки без воды!!!!!! – пишут жители.



Единый портал ЖКХ администрации города Котова сегодня сообщил, что давление в системе растет.

- Давление в системе водоснабжения города составляет 2.4 бар, на водоводе 3.8, - отчитались в свою очередь коммунальщики. 

Напомним, жители Котово остаются без воды с 28 декабря 2024 года из-за многочисленных аварий на водоводе Филино-Котово. В районе был развернут оперативный штаб с участием региональных структур. Глава Котовского района Олег Кузьмин 3 января заявил, что после ликвидации порыва наполнение системы продолжается. По его словам, этот процесс идет медленно из-за массового слива воды. Чиновник заверил, что постепенно вода появится у всех жителей. До тех пор людям обещают подвозить воду.

Фото из архива V102.RU

Видео: Общественный контроль города Котово / t.me

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