Лишенного прав водителя поймали за рулем и отправили под арест в Волгограде

Мировой судья судебного участка № 82 Дзержинского судебного района Волгограда назначил одни сутки административного ареста лишенному прав водителю, который все равно сел за руль. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчину по имени Арман, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», остановили вечером 3 января текущего года на улице Джаныбековской для проверки документов.

- В результате проверочных мероприятий было выявлено, что указанный водитель лишен права управления ТС в 2022 году на основании постановления мирового судьи по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Отказ от теста на опьянение – ред.), - сообщили в суде.

Сотрудники ГИБДД изъяли у нарушителя водительское удостоверение и составили протокол. На суде мужчина просил строго его не наказывать, обещая исправиться.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.