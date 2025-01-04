В Волгограде задерживается рейс в Петербург из-за закрытия Пулково





Рейс авиакомпании «Россия» из Волгограда в Санкт-Петербург задерживается из-за временного закрытия Пулково. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского аэропорта.

По данным Минобороны, сегодня ночью над Ленинградской областью был сбит один беспилотник. Затем о сбитии ещё одного БПЛА сообщил губернатор Александр Дрозденко.

– Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ.Беспилотник двигался через Псковскую область.Разрушений и пострадавших нет.Благодарю военных за четкую и слаженную работу, – заявил чиновник.

В связи с этим воздушная гавань Санкт-Петербурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в Росавиации.

– Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, – говорится в официальном сообщении.

В Волгограде задерживается вылет рейса, запланированного на 13.30. Прилет воздушного судна ожидается.