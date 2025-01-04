Три грузовых «ГАЗели» сгорели на рассвете в Волгограде

Сегодня, 4 января, рано утром вспыхнул пожар на улице Хрустальная в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU местные жители, огнем были объяты три фургона «ГАЗель Бизнес».

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о пожаре подтвердили.





- В 04:03 в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Хрустальной загорелась грузовая «ГАЗель». Огонь перекинулся на два соседних транспортных средства. Возгорание на площади 36 квадратных метров ликвидировали огнеборцы 2-й ПСЧ, - сообщили в оперативном ведомстве.





Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области