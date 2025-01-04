Волгоградцы наблюдают за движением планет и квадрантидами

Сближение Венеры и Луны, а также первый в этом году мощный метеорный поток жители Волгоградской области наблюдают на небе в эти дни. Как сообщили V102.RU в Волгоградском планетарии, пик метеорного потока Квадрантиды пришелся на ночь с 3 на 4 января, когда на небе можно было увидеть до 110 метеоров в час.

Также очень ярко на небосводе выделяется Венера и Луна - их тесное сближение также наблюдают в эти дни. Эти планеты оказались на одной линии. Особенно хорошо такое редкое астрономическое явление видно в ночном небе.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU