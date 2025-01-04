Волгоградские нефтепереработчики открыли современную химическую лабораторию для будущих кадров





Модернизированная лаборатория общей и неорганической химии на базе вечернего технологического факультета ВолгГТУ открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщили V102.RU

В новой лаборатории смогут обучаться на практике студенты направлений «Химическая технология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Выпускники университета, получив соответствующие знания в современной лаборатории, смогут присоединиться к команде профессионалов Волгоградского НПЗ.





В новой лаборатории есть все необходимое для проведения опытов и анализов и уже ждет будущих амбициозных химиков.

Ректор университета Александр Навроцкий выразил благодарность нефтепереработчикам за многолетнее сотрудничество и весомый вклад в развитие материально-технической базы вуза.

Новая лаборатория позволит вывести на качественно новый уровень подготовку высококвалифицированных специалистов, которые, без сомнения, найдут применение своим знаниям и способностям на профильном предприятии.



