Общество

Волгоградские нефтепереработчики открыли современную химическую лабораторию для будущих кадров

Общество 04.01.2025 13:34
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04.01.2025 13:34


Модернизированная лаборатория общей и неорганической химии на базе вечернего технологического факультета ВолгГТУ открылась в Красноармейском районе Волгограда, сообщили V102.RU 
В новой лаборатории смогут обучаться на практике студенты  направлений «Химическая технология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Выпускники университета, получив соответствующие знания в современной лаборатории, смогут присоединиться к команде профессионалов Волгоградского НПЗ.

В новой лаборатории есть все необходимое для проведения опытов и анализов и уже ждет будущих амбициозных химиков.
Ректор университета Александр Навроцкий выразил благодарность нефтепереработчикам за многолетнее сотрудничество и весомый вклад в развитие материально-технической базы вуза.
Новая лаборатория позволит вывести на качественно новый уровень подготовку высококвалифицированных специалистов, которые, без сомнения, найдут применение своим знаниям и способностям на профильном предприятии.

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